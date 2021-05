Ein Exprofi wird Nachfolger von Lokman Topduman

Der Vorarlbergligaklub VfB Bezau präsentiert den neuen Trainer

Nachfolger des scheidenden Spielertrainer Lokman Topduman beim Vorarlbergligaklub Wälderhaus VfB Bezau wird Christian Mendes. Der 48-jährige Ex-Profi (256 Spiele in der 2. Liga für FC und Austria Lustenau) wird ab 20. Mai - geplanter Trainingsstart - neuer Übungsleiter der Wälder. Christian Mendes besitzt sowohl die UEFA Pro Tormanntrainer-Lizenz wie auch die UEFA B Lizenz und kann auf jahrelange Erfahrung als Tormanntrainer in diversen Amateur- und Profivereinen zurückblicken. „Ich freue mich wieder in das Trainergeschäft einsteigen zu können und bin dankbar für die Chance, die mir Bezau gibt. Wir werden alles dafür geben, uns in der Vorarlbergliga zu etablieren“, blickt Mendes bereits hochmotiviert der bevorstehenden Aufgabe als Bezau-Trainer entgegen.