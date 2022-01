Ein erster Vorgeschmack auf die Oberstufe

Das BORG Egg lädt am 21. Jänner 2022 zum virtuellen Informationsnachmittag.

Egg. Da aufgrund der Corona-Pandemie der Informationsnachmittag am BORG Egg wieder nicht in gewohnter Form stattfinden kann, wird am 21. Jänner von 16 Uhr bis 17.30 Uhr die Möglichkeit geboten, sich auf virtuellem Weg Einblick in Ausbildungsmöglichkeiten und Schulleben zu verschaffen.