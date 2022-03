Ein Engel im Klubhaus: Heidi Wimmer über ihr Kultlokal

Die schlagfertige Dornbirner Engel-Wirtin kommt am Samstag in die Vorarlberger Tonight Show! 19.30 Uhr auf VOL.AT und Ländle TV.

Gastronomin, Pädagogin, Jugendarbeiterin, Musikliebhaberin, Veranstalterin und Autorin – die Liste an Eigenschaften, die Heidi Wimmer in Personalunion vereint, ließe sich beliebig fortsetzen. Als Wirtin des legendären Gasthofs Engel im Dornbirner Oberdorf trägt sie traditionell rote Haarpracht und spricht im Klubhaus über die ein oder andere Geschichte, die sich so oder auch nicht im Kultlokal zugetragen hat. Außerdem gewährt sie einen Ausblick auf das musikalische Programm im Engel und eine besondere Lesung von ihr höchstpersönlich.

Fohrenbar, Casino Glücksdusche und Johannes von und zu Gutenberg

Als passionierte Gastronomin tauscht sie dieses Mal die Rollen und darf an der Fohrenbar die Fragen der Klubhaus-User beantworten. Selbstverständlich kommt ein glücklicher Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin wieder in den Genuss eines Geldregens, in Form der Casino Bregenz Glücksdusche. Abschließend zitiert Johannes von und zu Gutenberg wieder aus der "Buch der Gelöschten" und blickt in die Abgründe des VOL.AT-Forums.