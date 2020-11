Ein einfaches „Danke“

Kirchenbesucher bedankten sich für die gute Ernte.

Sie ist seit 15 Jahren Ortsbäuerin in Braz und betreibt mit ihrer Familie den Biohof Burtscher auf Gafreu. Neben Ehemann Bruno, den Kindern Daniel, Elias und David hilft auch Mama Leokadia Falch auf dem Hof tatkräftig mit. „Nach einem so ertragreichen Sommer ist es uns ein Bedürfnis zu danken und so feiern wir gerne gemeinsam den Erntedankgottesdienst“, erklärt Burtscher. Die Landwirte spüren in der Corona-Zeit eine größere Wertschätzung der heimischen Produkte durch die Konsumenten, Regionalität ist wieder in Schwung gekommen. „Ich hoffe, dass sich diese außergewöhnliche Zeit bald bessert und der Tourismus ebenfalls wieder in Schwung kommt“, sieht Burtscher positiv in die Zukunft.