Ein Deutscher wird neuer Spielertrainer in Höchst

Die Nachfolge des scheidenden Coach beim Fußball Vorarlbergligaklub ist geklärt.

Der blum FC Höchst hat einen neuen Cheftrainer. Maximilian Knuth war zuletzt Spieler und Trainer bei Chur 97 in der 2. Liga Interregional in der Schweiz. Der 32-jährige Deutsche war als Spieler bei mehreren Vereinen in Deutschland sowie beim FC Egg und den Altach Juniors. Maximilian Knuth löst damit Interimstrainer Mathias Nagel ab, der sich weiterhin auf seine anderen Aufgaben beim Verein konzentrieren wird.