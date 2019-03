Ein Derby Hard gegen Bregenz soll es sein

Nach der gestrigen Auslosung in Lustenau stehen die Halbfinali des ÖHB Cup Final 4 der Männer fest.

Moser Medical UHK Krems spielt am 19. April ab 18 Uhr gegen Alpla HC Hard, Sparkasse Schwaz Handball Tirol tritt im Anschluss gegen Bregenz Handball an. Die Sieger beider Partien treffen am Samstag, den 20. April um 19 Uhr im Finale aufeinander. Austragungsort des Cashback World ÖHB Final 4 ist das Messestadion Dornbirn, der Ticketverkauf hat bereits gestartet. Tickets sind unter oeticket.com erhältlich.

Auf Initiative von Bregenz Handball veranstalten die Vorarlberger Handballvereine Bregenz Handball, Alpla HC Hard und der SSV Dornbirn Schoren das Cashback World ÖHB Cup Final 4 im Messestadion in Dornbirn. Seit gestern Abend stehen die Halbfinalpaarungen fest: Am Freitag, den 19. April um 18 Uhr tritt Moser Medical UHK Krems gegen Alpla HC Hard an, ab 20.25 Uhr sind Sparkasse Schwaz Handball Tirol gegen Bregenz Handball auf dem Parkett. Die jeweiligen Sieger der beiden Spiele kämpfen am Samstag, den 20. April um 19 Uhr im Finale um den ÖHB Cuptitel. Als Austragungsort wird das Messestadion Dornbirn, das eigentliche „Eisstadion“, eigens präpariert: Das Eis wird abgetragen und die moderne Technik des Stadions wird ganz im Zeichen des Handballs stehen.

Ticketverkauf für Cashback World ÖHB Cup Final 4 bereits gestartet

„Wir sind stolz, gemeinsam mit den Vorarlberger Spitzenvereinen SSV Schoren Dornbirn und Alpla HC Hard das Cashback World ÖHB Cup Final 4 nach Dornbirn in die Messehalle geholt zu haben. Mit dieser Veranstaltung möchten wir neue Wege gehen und auch über die Grenzen der Handball Community hinaus unseren spannenden Sport präsentieren. Die Zuschauer können sich auf packende Duelle, gute Stimmung und ein vielfältiges Rahmenprogramm freuen“, betont Christian Rehmann, Geschäftsführer von Bregenz Handball die Bedeutung des heurigen Cupfinale-Austragungsortes. Mit der Auslosung der Gegner für das Final 4 startete Mittwochabend auch der Ticketverkauf. Tickets für alle Final 4-Spiele der Herren sowie das Finalspiel der Damen sind bereits unter oeticket.com erhältlich. „Die Spiele sind allesamt Publikumsmagnete – es empfiehlt sich sicherlich, schnell zu sein beim Ticketkauf“, unterstreicht Alexander Kathrein, Geschäftsführer des Alpla HC Hard, und ergänzt: „Mit dieser tollen Kooperation wollen wir einmal mehr die Werte des Handballsports verdeutlichen: Auch wenn wir auf dem Platz Konkurrenten sind, geht es bei dieser Kooperation als Veranstalter um Teamgeist, um Fairness und vor allem auch um Freude am Handballsport.“

Cupfinale der Damen: MGA Fivers gegen Hypo Niederösterreich

Das Cupfinalspiel der Damen findet am Samstag, den 20. April um 16 Uhr statt: Die MGA Fivers und Hypo Niederösterreich ringen in Dornbirn um den Titel des heurigen Damen-Cupsiegers. „Auch wenn wir den Einzug ins Finale verpasst haben, freuen wir uns als Co-Organisator bereits auf die Austragung dieses sicherlich spannenden Finalspiels“, so Günter Marksteiner, Sportlicher Leiter des SSV Dornbirn Schoren.