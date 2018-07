Ein Bruderduell und eine offene Frage

Zum Auftakt in der Fußball Landesliga kommt es in Meiningen zu einem Bruderduell und zu einer offenen Frage.

Das erste Spiel für Regionalligadino Hard in der Landesliga bestreitet die Truppe von Neocoach Dominik Visintainer in Meiningen. Die ersten 90 Minuten in der Fünftklassigkeit für Hard beim Aufstiegsaspirant Meiningen ist auch ein Bruderduell. Hard-Tormann Dominik Lampert und Meiningen Spieler Nico Bechter sind Brüder. „Uns ist die Favoritenrolle und die Rolle als Gejagter auf den Meistertitel bewusst. Es wird aber verdammt schwer Platz eins nach Hard zu holen. Ich freue mich riesig auf das Spiel gegen meinen Stammklub. Das wird etwas ganz Besonderes für mich und meinen Bruder“, so Hard-Goalie Dominik Lampert, der mit 15 Jahren schon in der ersten Kampfmannschaft in Meiningen debütierte. Für Hard-Neotrainer Dominik Visintainer ist die Aufgabe in Meiningen auch aufgrund des engen Spielfeldes nicht leicht und es erwartet den Favoriten einen heißen Tanz. Mit Benedikt Böhler (verletzt), Patrick Peer (rekonvaleszent) und Alessandro Mistura (Urlaub) fehlt Hard ein Trio. In Meiningen ist man auf der Suche nach einem geeigneten Einser-Tormann. Das neue Quintett hat keine Spielberechtigung, dazu fehlen in Meiningen auch Mario Mathis, Simon Bolter (beide verletzt) und Rene Simon (Urlaub). Meiningen Langzeitcoach Enes Cavkic weilt in seiner Heimat auf Urlaub, sein Co Herbert Sieber übernimmt das Coaching im ersten Meisterschaftsspiel.