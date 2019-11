Ein Brasilianer steht vor dem Abschied im Montafon

Die Zeichen stehen beim Brasilianer Pablo Henrique de Meneses Nascimento beim Vorarlbergligaklub Intersport FC Schruns auf Abschied.

Der 20-jährige Stürmer dürfte mit aller größer Wahrscheinlichkeit dem Aufgebot der Montafoner im Frühjahr nicht mehr angehören. „Pablo war für die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Saisonen enorm wichtig, aber das Team hat selbst einen großen Fortschritt gemacht“, sagt Schruns Coach Mario Ledetzky. Im Herbstdurchgang war der Legionär der Montafoner oft nur noch zweite Wahl und einige Eigenbauspieler haben den Vortritt gegenüber dem Linksfüßler bekommen. Mit seinen 13 Treffern im Vorjahr hatte Pablo Nascimento zusammen mit Sturmpartner Rochus Schallert einen großen Anteil am Aufstieg in die Vorarlbergliga.