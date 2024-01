Die seit vielen Jahren in Höchst lebende, gebürtige Vietnamesin, Thuy Ho Thanh versucht mit Spendenaktionen das Leid einiger Menschen in ihrer Heimat ein wenig zu lindern.

Arbeitsmangel und steigende Preise für Nahrungsmittel setzen Teilen Vietnams derzeit stark zu. Insbesondere in ländlichen Gebieten, wie dem Dorf, in dem die mittlerweile in Höchst sesshafte Thuy Ho Thanh aufgewachsen ist, ist die Lage teils dramatisch. Die gebürtige Vietnamesin schildert die zunehmend schwierige Situation, die viele Menschen vor existenzielle Herausforderungen stellt. Inmitten der schwierigen Umstände hat Thuy Ho Thanh entschieden, aktiv zu helfen. „Die Arbeitslosigkeit breitet sich in den ländlichen Regionen derzeit rapide aus, und die Kosten für die Grundnahrungsmittel, insbesondere Reis, sind plötzlich stark gestiegen. Dies stellt vor allem alte, kranke Menschen und arme Familien mit kleinen Kindern vor unlösbare Probleme. In einigen Fällen sehen verzweifelte Menschen den Freitod als letzten Ausweg“, schildert Thuy die Situation.

Unter dem Motto “Gemeinsam schaffen wir alles” ruft Thuy Ho Thanh dazu auf, die Bemühungen fortzusetzen und noch mehr bedürftige Kinder und Familien zu unterstützen. Eine nächste Gelegenheit dazu bietet sich beim “Verköstigungstag” im Eurospar Rheincenter in Lustenau am 26. und 27. Januar 2024. „Wir hoffen, durch diese Aktion noch mehr Menschen für unsere Sache zu gewinnen und nebenbei ein darauf aufmerksam zu machen, wie die Lage in fernen Ländern ist. Nicht überall kann man sich an einem vollen Supermarktregal einfach so bedienen. Jede und jeder auf dieser Welt braucht ein bisschen was zu essen…“, so Thuy