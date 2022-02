Ein bisschen Spaß muss sein - Fasching in Lochau

Das für diese Jahreszeit traditionelle Faschingstreiben mit Umzügen, Partys und Bällen musste aufgrund der Corona-Pandemie auch in Lochau erneut abgesagt werden. Dennoch wollten die Faschingszünfte - zumindest im kleinen Rahmen - ein wenig buntes Treiben auf die Straßen bringen.

Die Machtübernahme wird üblicherweise durch die Übergabe des Gemeindeschlüssels vollzogen. Dies war in diesem Jahr jedoch nicht möglich, da BM Frank Matt es am Faschingsdienstag des letzten Jahres verabsäumt hat, diesen Schlüssel wieder auszulösen und er sich daher nach wie vor in den Händen der Faschingszünfte befindet. Am 11.11.2021 wurde der Bürgermeister aufgrund dieses Umstandes von der Berger Faschingszunft mit Obernarr Martin Lukanz zum Ausrichten eines Wintergrillens 2022 verdonnert, welches jedoch aufgrund der aktuellen Situation mit einer Nachfrist in den kommenden Herbst verschoben wurde.