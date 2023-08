Ein besonderes Wiedersehen im Nachbarschaftsduell

FC BW Feldkirch Trainer Oliver Schnellrieder trifft im Derby in Frastanz auf seinen langjährigen Freund Rade Plakalovic.

FRASTANZ. Ein besonderes Wiedersehen gibt es für Sparkasse FC BW Feldkirch Trainer Oliver Schnellrieder (53) im emotionsgeladenen, brisanten Nachbarschaftsduell im Rahmen des dritten Spieltag in der Fußball Vorarlbergliga. Am Sonntag, 27. August, um 11.30 Uhr, gastieren die Montfortstädter beim Ligakonkurrenten Keckeis Installationen SV Frastanz. Feldkirch Trainer Schnellrieder und Frastanz Coach Rade Plakalovic (62) haben vor 32 Jahren beim Stammklub SCR Altach miteinander die Schuhe geschnürt. Plakalovic war dann von „Schelli“ über viele Saisonen hinweg in Altach der Trainer oder Cotrainer und es ist bisdato eine echte Freundschaft entstanden. Zudem half Schnellrieder seinem Freund Plakalovic im Frühjahr 2022 als Trainer in Frastanz aus, als der 62-jährige Serbe für zwölf Meisterschaftsspiele vom Straf- und Meldeausschuss des Vorarlberger Fußballverbandes gesperrt worden war. Schnellrieder hat als Frastanz Interimscoach mit neun Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen und die Walgauer vor dem damaligen drohenden Abstieg aus der Landesliga bewahrt. Unterschiedliche Voraussetzungen gibt es nun im Nachbarschaftsduell. Während Frastanz die ersten beiden Meisterschaftsspiele verlor, konnten die Blau-Weißen aus Feldkirch beide Partien für sich entscheiden. Feldkirch im ersten Jahr ohne Brasilianer im Kader setzt vermehrt auf die jungen Eigenbauspieler. Mit David Schnellrieder, Adrian Hoti und Yavuz Bal hat Feldkirch drei starke Offensivkicker in ihren Reihen. Frastanz setzt auf Torgarantie Rochus Schallert, Eigenbau David Stigger und die beiden Neuerwerbungen Marlon Vieira und Marlon Noronha aus Brasilien. Frastanz steht im Derby schon unter dem Druck des Siegen müssen. In den beiden direkten Duellen gab es zuletzt einen 3:0-Erfolg für Feldkirch und einmal teilten sich die Traditonsvereine die Punkte brüderlich (1:1).VN-TK