Ein besonderer Adventsabend im Hörbranzer Musikheim

Oh Pannenbaum, Oh Tannenbaum

Dem Hörbranzer Kulturausschuss mit Thomas Jochum und Josef Berkmann gelingt es immer wieder hochkarätige Kulturveranstaltungen ins Leiblachtal zu bringen. Das Musikheim des Musikverein Hörbranz mit seiner einzigartigen Akustik bietet sich als Bühne dazu gerade perfekt an. So auch am 08.12.2023. Wolfgang Troy brachte gemeinsam mit den beiden Musikerinnen Susanne Scheier und Ilona Wörnhör eine Adventsstimmung der ganz besonderen Art nach Hörbranz, bei der auch gleich ein Weihnachtsbaum geschmückt wurde. Stefan Pohl musste krankheitsbedingt absagen, das tat dem Adventsabend aber keinen Abbruch.