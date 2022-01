Ein Auswärtssieg in Meran wäre sehr wertvoll

Der EC Bregenzerwald gastiert in Südtirol und hofft auf drei Zähler.

Am Donnerstag absolviert der EC Bregenzerwald die letzte Auswärtsfahrt während des Grunddurchgangs. Das Team von Markus Juurikkala ist dabei zu Gast in Meran. Der Puck wird um 19:00 Uhr erstmals eingeworfen.

Die zweite Station der Woche befindet sich für den EC Bregenzerwald im Südtirol. Erstmals in der Saison treffen Felix Vonbun und sein Team auf den HC Meran, der im Sommer neu in die Liga aufgenommen wurde. Nach dem Aufstieg aus der zweithöchsten italienischen Spielklasse, verstärkten sich die Meraner mit den Ahlström Zwillingen von Ritten und Ex Asiago Torhüter Frederic Cloutier. Aber auch der Verein selbst, ist für den EC Bregenzerwald kein Unbekannter. In der INL Saison von 2013/14 spielte man bereits gegeneinander, beide Begegnungen gingen damals mit 4:1 zugunsten der Wälder aus.