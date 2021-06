"Ein Akzent fürs Vorderland"

Der Spatenstich für das große Bauprojekt in der Sulner Müsinenstraße ist erfolgt.

Am 10.06.2021 feierte die INSIDE96 gemeinsam mit der Raiffeisenbank Vorderland sowie den Eigentümern des Wohngebäudes AKZENT 3 den offiziellen Baustart zum Projekt „AKZENT“ in Sulz mit dem symbolischen Spatenstich. Nach einer kurzen Begrüßung von INSIDE96 Geschäftsführer Joe Welte, übergab er das Wort an das Vorstandsduo der Raiffeisenbank Vorderland, Aydin Aktas und Günther Hirschfeld. Für die Raiffeisenbank Vorderland stellt die Übersiedelung der Bankzentrale in die Müsinenstrasse einen historischen Meilenstein in der 130-jährigen Geschichte dar. Die Vorstände betonten, dass die Bank mit der Investition nicht nur einen starken Akzent für das Vorderland schaffe, sondern auch darauf bedacht sei, möglichst viel regionale Wertschöpfung zu erzeugen. Die Belebung weiterer „Sulner Hotspots“ erfreut insbesondere auch Architekt Bernhard Marte vom renommierten Vorarlberger Architekturbüro marte.marte. Ein besonderes Highlight war der Spatenstich auch für die Familie Weber, die mit Ihrer Weitsicht das Projekt überhaupt möglich machten.