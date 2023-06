Ein Abend der Musik und der Wissenschaft

BORG Egg demonstrierte große Bandbereite schulischen Arbeitens.

Egg. Die öffentliche Präsentation ausgewählter Vorwissenschaftlicher Arbeiten (VWA) und der damit verbundene Vorspielabend des BORG Egg lockte viele interessierte Besucherinnen und Besucher in den Wäldersaal in Lingenau. In seiner Begrüßung verwies Direktor Ariel auf die Bedeutung der VWA, die es den SchülerInnen ermöglicht, sich in individuellen Interessen zu vertiefen. Auf die Breite der Themen der Vorwissenschaftlichen Arbeiten wies VWA-Koordinatorin Susanne Greber-Germann hin, die durch den Abend führte und mit pointiertem Kommentar die einzelnen Beiträge einleitete.