Ein Abbruch im Vorarlberger Amateurfußball

Nach 45 Minuten war schon Schluss und das Spiel der dritten Kampfmannschaften von Lauterach und FC Lustenau musste vom Schiri abgebrochen werden. Mit 7:0 führte Lauterach zur Pause. FC Lustenau 1c trat nur mit einem Goalie und acht Feldspielern an. Tormann Sinan Polat (30. Minute-Gelb-Rote Karte) und Hamdi Demirtas (45. Minute Rote Karte) wurden schon in der ersten Hälfte ausgeschlossen. Der Spielabbruch musste vom Unparteiischen vorgenommen werden, weil die Mindestanzahl an Spielern der Lustenauer nicht mehr gegeben war. Nun muss der VFV-Struma eine Entscheidung treffen, Neuaustragung oder mit 7:0 spielbeglaubigt. Vermutlich wird es eine Neuaustragung der Partie geben, weil zwei Drittel der Begegnung nicht absolviert war.