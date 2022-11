EIL.GUT.HALLE: Heiraten mit Blick auf den Bodensee

Der Blick schweift vom knallroten Porsche-Traktor zum Lamborghini über den See bis hinaus zum beeindruckenden Alpenpanorama – die EIL.GUT.HALLE bietet eine einzigartige Kulisse für deine Hochzeit und andere Feiern.

Eine der feinsten Adresse am Bodensee

Wer auf der Suche nach einer Traumlocation am Bodensee ist, ist in der EIL.GUT.HALLE goldrichtig. Denn sie bietet die perfekte Kulisse, um den großen Tag stilvoll und elegant zu zelebrieren. Ob im Obergeschoss mit einer Dachterrasse und eigener Bar, im Erdgeschoss umgeben von ausgewählten Auto-Raritäten oder im Pavillon, der dank der komplett bodentiefen Verglasung einen traumhaften Blick über den Bodensee bietet – in der EIL.GUT.HALLE findest du garantiert den passenden Ort für deine Hochzeit oder auch für Geburtstage, Jubiläen oder andere Veranstaltungen.