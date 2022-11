EIL.GUT.HALLE: Feiere hier deine erstklassige Hochzeit

Die Location bestimmt den Rahmen und das Ambiente einer Hochzeit. Deshalb ist die Location eine wichtige Entscheidung: Wer auf der Suche nach einem wunderschönen Ort am Bodensee ist, ist in der EIL.GUT.HALLE goldrichtig.

Stilvoll und elegant

Die EIL.GUT.HALLE zählt zu den feinsten Adressen am Bodensee und bietet die perfekte Kulisse für deine Hochzeitsfeier. Ob man nun die Atmosphäre bei einem entspannten Aperitif oder einem feinen Menü genießt oder bis tief in die Nacht mit Blick über den Lindauer Hafen und den Bodensee feiert – die EIL.GUT.HALLE macht es möglich. Die stilsichere Gastronomie, die für kulinarische Highlights sorgt, und das besondere Gebäude, das Platz für bis zu 300 Personen bietet, in Kombination mit ausgefallenen Ideen und einer individuellen Planung ist die EIL.GUT.HALLE die ideale Location.