Eigentümerwechsel beim Hotel Sonne in Mellau

Das Hotel Sonne in Mellau gehört jetzt zur Gänze dem Betreiber-Ehepaar Natalie und Michael Läßer.

Wer in Zeiten wie diesen einen großen Hotelbetrieb in sein Eigentum übernimmt und weiterführen möchte, der glaubt unerschütterlich an seine unternehmerische Zukunft. So geschehen vor wenigen Wochen beim Hotel Sonne in Mellau. Denn das bisherige Betreiber-Ehepaar Natalie und Michael Läßer hat zusammen 100 Prozent der Firmenanteile an der Hotel Sonne Mellau GmbH übernommen, wobei Natalie Läßer die Mehrheit hält. Dieser Gesellschaft gehört nicht nur die Liegenschaft, sie steht auch hinter dem operativen Betrieb des 4-Sterne-Hotels.