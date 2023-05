Eigentor bringt Altach Big Points im Abstiegskampf

Dank eines späten Eigentors jubelte der SCR Altach über einen enorm wichtigen 1:0-Sieg beim SV Ried.

SV Ried gegen SCR Altach oder besser gesagt Letzter gegen Vorletzter - so lautete das Duell am Freitagabend. Und die Altacher starteten gut und hatten durch Bukta in der 6. Minute gleich die erste große Chance. Doch Plavotic klärte den Schuss auf der Linie. In der 12. Minute konnte Gugganig einen Kopfball nicht gut genug platzieren und Sahin-Radlinger konnte klären. Auf der anderen Seite hatte Chabbi die beste Chance in der Anfangsphase, doch sein Kopfball ging knapp am Tor vorbei.