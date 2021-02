Eigene Teststraße statt Veranstaltungen

Buch. Organisationen und Freiwillige ziehen mit eigener Teststraße an einem Strang

Die Bedeutung des Ehrenamts in der kleinen Hofsteiggemeinde wird in diesen Tagen in anderer Form sichtbar. Normalerweise wäre der Gemeindesaal zu dieser Jahreszeit Schauplatz von publikumswirksamen Veranstaltungen. Die pandemische Entwicklung sorgt seit über 14 Tagen dafür, dass die Pforten im Saal für den Betrieb der zweispurigen Teststraße offen sind. Bereits seit 11. Februar testen die Bucher jeweils am Donnerstag und Sonntag in der Zeit von 17-20 Uhr. Dafür ziehen gleich mehrere Organisationen an einem Strang. Zumal die Kommune über eine eigene Rot Kreuz – Ortsstelle verfügt, konnten sehr rasch nach Inkrafttreten der neuen CoV-19-Regelungen in Bezug auf die Vorlage eines Antigentests, ein kostenloses Testangebot geschaffen werden. Grundlage dafür ist u.a. das benötigte Fachpersonal.