Eichele-Funken trotzte dem Wetter

Trotz leichten Regens konnte der Winter erfolgreich mit dem Eichele-Funken vertrieben werden.

Lustenau Gespannt blickten die Männer der Eichele-Funkenzunft tagsüber in Richtung Himmel, um endlich den angekündeten Regenstopp zu erkennen. Der blieb leider bis zum Abend aus. Zwar nieselte es kurz vor dem großen Anzünden nur mehr leicht, dem Funken tat der Regen nichts ab, er brannte trotzdem. Und zwar ganz ohne künstliche Hilfe. „Wir haben rings herum trockenes, gebundenes Schilf gelegt. Der Funken wird gut brennen“, versicherte Funkenbauer Mathias Bösch im Vorfeld. Vorfreude und Spannung waren bei den Funkenbauern gleichermaßen zu spüren.

Kurz vor 19 Uhr wurde es ernst und die Kinder durften mit den Fackeln den großen Funken anzünden. Eva und Ella standen mit ihren Fackeln direkt vor dem Funken und warteten genau wie Katja, Mario und Lena sowie Jonas und Paul, bis sie die Erlaubnis erhielten den Funken zu entzünden. Das Schilf knisterte im sich ausbreitenden Feuer und in kürzester Zeit brannte der ganze Funken mit allen Christbäumen zur Freude der zahlreich erschienenen Gäste, die sich das traditionelle Spektakel nicht entgehen lassen wollten.

Die Flammen kamen rasch bis zur Spitze und erreichten die Funkenhexe, die mit einigen Böllern den Winter lautstark für beendet erklärte. Im Anschluss feierten die Gäste im beheizten Zelt und ließen sich die vielen Köstlichkeiten schmecken. So gab es neben Raclette-Brötchen, Funkenwürste, Zack-Zack, Pommes auch die traditionellen Funkenküchle. Vier Frauen der Eichele Funkenzunft haben am Vorabend 31 Kilogramm Funkenküchle-Teig vorbereitet, damit jeder der Gäste sich dieses traditionelle Gebäck schmecken lassen konnte. Matthias und Claudia standen bereits seit 14 Uhr an der großen Pfanne, um dort die Küchle zu backen. Die vielen positiven Rückmeldungen der Besucher zeigen der Funkenzunft, dass ihre Art des Funkenabbrennens bei der Bevölkerung sehr gut ankommt. bvs