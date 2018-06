Viele Ehrungen, Auszeichnungen, aber auch einige Rücktritte

Viele Skiasse wurden bei der Versammlung des Skiverbandes in einem großen Rahmen geehrt und ausgezeichnet aber auch verabschiedet.

Präsident Patrick Ortlieb, der für 2018 eine Olympiamedaille angekündigt hatte, freute sich besonders über den beendete Skiwinter: „Insgesamt 17 Vorarlberger Sportler haben in der vergangenen Saison Weltcuppunkte geholt, um drei mehr als ein Jahr zuvor und doppelt so viele wie noch vor zwei Jahren. Allein an diesen Zahlen lässt sich der Aufwärtstrend des Vorarlberger Skisports festmachen. Katharina Liensberger beendete mit ihrer Silbermedaille im Teambewerb der Olympischen Spiele in Südkorea eine seit 1998 andauernde Erfolgslosigkeit der Vorarlberger Alpinläufe. Das überragende Einzelergebnis erzielte Snowboardcrosser Alessandro Hämmerle mit dem zweiten Platz im Gesamtweltcup. Die Olympia-Qualifikation von Langläufer Dominik Baldauf war das Highlight der Langläufer“, meinte der VSV-Präsident in seinem Bericht.