Ehrung für 125 Jahre Dienst am Nächsten

Feuerwehr Hörbranz ehrt langjährige und verdiente Wehrkameraden

Am Samstag, den 21.10.2023, hatte die Feuerwehr Hörbranz Grund zu feiern. Vier Feuerwehrkameraden wurden für insgesamt 125 Jahre Freiwilligendienst geehrt. Schon beim gemeinsamen Gottesdienst in der Pfarrkirche Hörbranz, welchen die Feuerwehr mitgestaltete, wurden die Jubilare von Pfarrer Roland „Trenti“ Trentinaglia nach vorne in den Altarraum geladen. Er dankte ihnen und allen Feuerwehrmännern und -frauen für ihr freiwilliges und oft auch gefährliches Engagement, mit dem sie Menschen in Not und Gefahr zur Seite stehen. Beim anschließenden Festakt im Gasthaus Krone wurden zu Beginn alle kulinarisch verwöhnt. Kommandant Markus Schupp konnte seine fast vollzählige Mannschaft, darunter die Ehrenkommandanten Alfred Berkmann und Manfred Blum und als Gäste Bezirksfeuerwehrinspektor Reinhard Karg mit Gattin Valeria, den Landesgeologen Dr. Walter Bauer mit Gattin Erika und Bürgermeister Andreas Kresser mit Eva begrüßen. Vor feierlicher Kulisse wurde Richard Hehle für stolze 50 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit geehrt. Markus Grote, Andreas Natter und Thomas Seeberger sind jeweils seit 25 Jahre aktive Feuerwehrmänner. Markus Grote und Hubert Schreilechner wurden für ihre Leistungen in der Wehr das Verdienstkreuz in Bronze des Landesfeuerwehrverbandes Vorarlberg verliehen. Als besondere Überraschung des Abends wurde Landesgeologen Dr. Walter Bauer die Florianiplakette in Bronze des Landesfeuerwehrverbandes verliehen. Mit der Florianiplakette werden Menschen ausgezeichnet, die nicht im aktiven Feuerwehrdienst stehen, sich aber besonders um das Feuerwehrwesen bemühen und einsetzen.