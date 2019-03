Ehrenvoller Abschied für RHC Wolfurt aus dem Europacup

Das Viertelfinalrückspiel im Europacup gegen das spanische Erstligateam CP Voltregá wurde aus Disziplinargründen auf neutralem Boden in Arenys de Munt ausgetragen.

Doch so neutral war der Spielort an der Costa Brava schlussendlich nicht, machten doch ein mehrfaches Dutzend katalanischer Wolfurt-Anhänger das Auswärtsspiel zur Wolfurter Party. Allesamt ehemalige Wolfurt-Legionäre und Familienmitglieder der aktuellen Akteure sorgten für ein freudiges Wiedersehen und für tolle Stimmung. Und die Spieler dankten es mit einer hervorragenden Leistung. Die Führung durch Wolfurt-Spielertrainer Jaume Bartés drehten die Profis des gegnerischen Teams in ein 1:3, ehe Bartés den Anschluss zum Pausenstand erzielte.

Iker Bosch schaffte nach Wiederanpfiff und 4. Gegentreffer den nochmaligen Anschluss, die jungen Katalanen hielten das Tempo hoch und doppelten nochmals nach. Der 16jährige Elias Rohner bekam in den Schlussminuten seine Europacup-Premiere und schloß sich seinen Teamkollegen mit einer tadellosen Leistung an.