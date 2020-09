Ehrenamt und Integration: Migranten bei Rotem Kreuz und Feuerwehrverband

Ehrenamt kann bei der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund helfen. So ist die Lage in Vorarlberg.

Am Dienstagvormittag wurde der Integrationsbericht 2020 präsentiert. Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) sieht das Ehrenamt als wichtige Säule der Integration. Wenn Zuwanderer sich ehrenamtlich engagieren, sei das sehr viel wert, bringe es doch Kontakt zur "Mehrheitsbevölkerung" und verbessere die Sprachkenntnisse.

Auch Integrationslandesrat Christian Gantner befürwortet die ehrenamtliche Betätigung von Menschen mit Migrationshintergrund: "Freiwilliges Engagement hat in Vorarlberg einen besonders hohen Stellenwert und stärkt den Zusammenhalt in der Gesellschaft", erklärt Gantner auf VOL.AT-Anfrage.

In Vorarlberg seien Menschen mit Migrationshintergrund bereits in vielfältiger Weise freiwillig engagiert. "Diese soziale Integration vor Ort - Begegnungen, Austausch und Zusammenarbeit - wird weiterhin verfolgt", so Gantner.