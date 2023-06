Ehren-Filmpreis für Bulli Herbig

Das Multitalent bekommt den Preis des Ministerpräsidenten.

Markus Söder (CSU) gab bekannt, dass der Schauspieler und Regisseur Michael Bully Herbig in diesem Jahr den Preis des Ministerpräsidenten beim Bayerischen Filmpreis erhalten wird. Söder lobte Herbig als "ideensprühendes Multitalent" und betonte, dass er ein Meister seines Faches sei, der sich nicht auf seinen Erfolgen ausruhe. Bully Herbig werde immer wieder außergewöhnliche Themen und neue Herausforderungen suchen. Mit seinen bisherigen neun Regiearbeiten, die über 33 Millionen Kinobesucher anlockten, zähle Herbig zu den erfolgreichsten deutschen Filmregisseuren aller Zeiten.

Seinen Spitznamen Bully soll er bereits in seiner Kindheit von einem Lehrer erhalten haben.

Die Verleihung des bayerischen Filmpreises findet am 16. Juni bei einer Gala im Münchner Prinzregententheater statt. In den vergangenen Jahren wurde der Preis des Ministerpräsidenten unter anderem an Sönke Wortmann, Martina Gedeck, Heiner Lauterbach und Roland Emmerich verliehen.