Ehemaliger Tennis-Superstar über ihr Krebs-Drama

"Aufgeben ist nicht in meiner DNA": Martina Navratilova besiegt den Krebs erneut.

Angst war enorm

Emotionales Interview

"So weit sie wissen, bin ich krebsfrei", sagte die 66-Jährige in einem emotionalen Interview mit dem britischen Moderator Piers Morgan zur Einschätzung der Ärzte. Anfang Januar hatte Navratilova ihre erneute Erkrankung öffentlich gemacht, sowohl Kehlkopf- als auch Brustkrebs waren im frühen Stadium festgestellt worden.

Strahlenbehandlung wird fortgesetzt

Noch ein paar Wochen lang werde sie eine Strahlenbehandlung ihrer rechten Brust durchlaufen müssen, berichtete die langjährige Nummer eins, dies sei jedoch eher präventiver Natur. "Wir freuen uns so sehr für dich", kommentierte US-Ikone Billie Jean King auf Twitter die "wundervollen News meiner lieben Freundin".

Brustkrebs

Bereits 2010 war bei der gebürtigen Tschechoslowakin Navratilova, die 1981 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen hatte, erstmals Brustkrebs diagnostiziert worden. Den unbändigen Willen, mit dem die blonde Athletin mit der markanten Brille unglaubliche 59 Grand-Slam-Titel (18 im Einzel) gesammelt hatte, legte sie auch beim Kampf gegen den Krebs an den Tag.

Zermürbender Mix

"Aufgeben ist einfach nicht in meiner DNA", sagte Navratilova, auch wenn sie im Rückblick auf den zermürbenden Mix aus Chemo- und Strahlentherapie in den vergangenen Wochen zugab: "Das war definitiv das Schwierigste, was ich je gemacht habe." Fast sieben Kilogramm habe sie abgenommen. Den Plan, mit ihrer Lebensgefährtin ein Kind zu adoptieren, musste sie auf Eis legen.