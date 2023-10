Ehemaliger Spitzensportler, Künstler, Lehrer und Sneakerhead

Daniel Rendon Guerro ist seit 13 Jahren Lehrer am Gymnasium in der Blumenstraße. Der 41-jährige Spanier ist ein richtiger Sneakerhead. Zu seinen Top-Zeiten hatte er rund 150 Paar Schuhe.

Alles begann in seiner Kindheit. Wie er im Interview erzählt, stammt der gebürtige Spanier aus ärmlichen Verhältnissen. Damals besaß er ein Paar Schuhe, diese wurden natürlich auch zum Fußballspielen angezogen. Durch den Sport bekamen diese aber sehr schnell Löcher. Die Familie vermochte damals nicht, direkt ein neues Paar Schuhe zu kaufen. So lernte Daniel von seiner Mutter - sie war Näherin - wie er die Löcher flicken konnte.

Obwohl somit das Problem mit den Löchern gelöst war, störte es den Jungen, dass man die Naht sah. Er versuchte dann diese Stellen mit Hilfe von Farbe zu kaschieren, aber auch das gelang nicht immer. So schwor sich der junge Daniel Rendon Guerro, dass wenn er mal mehr Geld besitzen würde, er nie wieder kaputte Schuhe tragen würde. Dies war der Anfang von seiner Sneakersammlung.

Dem jungen Daniel Rendon Guerro stand eigentlich eine Karriere als Spitzensportler bevor. Er war als Speerwerfer damals so erfolgreich in Spanien, dass er sogar eine Vertrag mit Nike unterschrieb, da ihn diese Marke sponsern wollte. Leider erlitt er kurz darauf einen Bandscheibenvorfall und musste deshalb seine Karriere als Sportler an den Nagel hängen. Die Liebe für Senker, besonders für Nike blieb aber bis heute.

Zu seinen Spitzenzeiten hatte der mittlerweile 41-Jährige über 150 Paar Schuhe. Dabei hatte er auch Klassiker, die jeder Sneakerhead einfach besitzen musste. Wie jeder Sammler hatte auch er besondere Stücke, welche er nicht mal aus dem Karton holte, weil sie auf keinen Fall an Wert verlieren durften. Mittlerweile sammelt der Lehrer nicht mehr so extrem. So hat sich seine Sammlung in den vergangenen Jahre auf rund 80 Paar reduziert, wobei er 70 davon wirklich trägt. Von Anfang an stand für den Lehrer nicht ein hoher Kaufpreis im Vordergrund. Ganz im Gegenteil, Daniel Rendon Guerro ist stets auf der Suche nach Schnäppchen. So hatte er bereits Schuhe um 100 Euro ergattert und konnte sie um über 2.000 Euro wieder verkaufen.

Seine Liebe zu den Sneakern ist sogar so groß, dass er sie auch bei seiner Hochzeit in Hongkong trug. Dafür hat er sich die Schuhe extra in einem Nike-Labor anfertigen lassen. Neben dieser Schuhe haben auch die Nike 180 einen besonderen Stellenwert in seinem Leben. In genau dieses Paar hatte er sich als Teenager verliebt und wollte sie unbedingt haben. Diesen Traum hat sich der gebürtige Spanier bereits erfüllt. Jedes Mal, wenn er diese Schuhe ansieht, muss er an den jungen Daniel Rendon Guerro denken und welche Hoffnungen und Träume er an sein Leben hatte und heute noch hat.

Einige davon konnte sich der Sneakerhead mit seiner Schuh-Sammlung bereits erfüllen.