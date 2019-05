Ehemalige Landeshauptmänner Sausgruber und Purtscher über die Zukunft Europas

Die Altlandeshauptmänner Martin Purtscher und Herbert Sausgruber diskutierten auf Einladung des Wirtschaftsbundes über die Zukunft der Europäischen Union.

Herbert Sausgruber skizzierte aus seiner Sicht die entscheidenden Zukunftsfragen für die Europäische Union. Konkrete Umsetzungsschritte müssten jetzt folgen. Martin Purtscher machte einen Abstecher in die Vergangenheit: Unter Kreisky sei ganz bewusst schon damals negative Stimmung gemacht worden. So dauerte es auch 38 Jahre, bis sich Österreich mit dem Beitritt dem europäischen Projekt anschloss. Angesprochen auf den Vorstoß von Bundeskanzler Kurz, den EU-Vertrag neu zu verhandeln, kam deutliche Unterstützung für die Idee auf. Der Vorarlberger VP-Spitzenkandidat Christian Zoll schloss sich dem an und betonte, dass sich die EU auch verstärkt den Perspektiven der jungen Menschen in Europa widmen muss.

“Extremisten zerren an uns”

Der langjährige Vizepräsident des Europäischen Parlaments und österreichische VP-Spitzenkandidat Othmar Karas zeigte sich überzeugt, dass nur mit einer klaren Haltung und Stärkung der proeuropäischen Kräfte die Zukunft der EU angegangen werden kann: “Europa steht unter Druck. Die Extremisten links und rechts zerren an uns. Aber wir wollen den Weg der Mitte. Europa braucht keine Extremisten. Europa braucht die konstruktive Kraft der Mitte und der Vernunft. Nur so entstehen nachhaltige Lösungen für uns alle. Keine Extreme, keine Ränder und keine Experimente. Europa steht am Scheideweg. Wir haben die Chance, die Richtung zu bestimmen. Wir sind die Garanten der Balance”, betonte Karas “Die EU ist nicht fertig. Die Entscheidungsmechanismen der EU stoßen an ihre Grenzen. Rückzug, Ignorieren, Schuldzuweisungen und neue Feindbilder sind keine Lösung. Unsere Antwort ist deshalb: Wir wollen ein starkes Europa! Wir wollen ein starkes Europa in der Welt, das mit einer Stimme auf der Weltbühne spricht. Das eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik hat. Das China, Russland, den USA und Indien auf Augenhöhe begegnen kann.”