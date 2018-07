Ehefrau von Bode Miller äußert sich zum Tod ihrer Tochter

Morgan, die Ehefrau von US-Skistar Bode Miller, äußert sich in einem bewegeneden Instagram-Post zum Tod ihrer Tochter.

Die kleine Emeline starb am 10. Juni mit nur 19 Monaten, nachdem sie in einen Pool in der Nachbarschaft gefallen war. “Es sind 37 Tage vergangen, seit ich meine kleine Tochter gehalten habe. Ich bete zu Gott, dass keinen anderen Eltern solcher Schmerz widerfährt”, schrieb die 31-jährige in ihrem Post auf Instagram. Dazu veröffentlichte sie ein Foto ihrer Tochter.