Ehefrau jahrelang missbraucht? Mann bestreitet heftig

Dreifacher Familienvater soll Gattin über sechs Jahre hinweg misshandelt und zum Sex gezwungen haben.

Am Landesgericht Feldkirch muss sich heute ein 54-jähriger Arbeiter in einem ganztägigen Schöffenprozess wegen Gewalt in der Ehe, sowie Gewalt gegenüber seinen Töchtern verantworten. Der Mann wird von seiner mittlerweile geschiedenen Frau beschuldigt, dass er sie bereits kurz nach der Eheschließung immer wieder zum Sex gezwungen habe. Die beiden waren über zwanzig Jahre verheiratet. Die ersten Übergriffe hätten angeblich in Bosnien stattgefunden, diesbezüglich hat Österreich keine Strafbefugnis. So beginnt der Tatzeitraum mit der Übersiedelung nach Österreich. „Die Frau machte ein jahrelanges Martyrium mit“, so Staatsanwältin Julia Berchtold.