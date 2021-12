EHC will nun die Siegesserie von Cortina beenden

Im letzten Auswärtsspiel des Jahres spielt Lustenau beim Italienischen Topklub.

Nicht vom Glück begleitet war das EHC Team beim Spiel am vergangenen Donnerstag gegen Ritten. Neben der Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten um die Top-Plätze in der Tabelle droht auch Robin Wüstner eine Pause. Nach dem rüden Foul von Philipp Pechlaner – er wurde im Nachhinein für zwei Spiele gesperrt – musste der Lustenauer verletzt vom Eis gebracht werden. Wie lange er ausfallen wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Trotzdem fahren die Lustenauer in die ehemalige Olympia-Stadt, um mit Punkten ins Ländle zurück zu kehren. Das Hinspiel in Lustenau gewannen die Cracks rund um Kapitän Max Wilfan Ende Oktober knapp mit 2:1. Schon damals war ersichtlich, dass es einer konzentrierten Leistung bedarf, um als Sieger vom Eis zu gehen. Nach 25 gespielten Runden liegen die Norditaliener mit 38 Punkten auf dem achten Tabellenrang. Ihr vordergründiges Ziel ist es, unter die Top-Sechs der Liga zu gelangen.

„Cortina hat einen sehr ausgeglichenen Kader und kann sich auf einen sehr starken Torhüter verlassen. Wir müssen von Beginn an aktiv auf dem Eis arbeiten und Cortina unser Spiel aufzwingen,“ so EHC Kapitän Max Wilfan.

Wenn Cortina erst den Spielfluss gefunden hat, ist diese Mannschaft sehr schwer zu stoppen Dies musste bei den letzten Spielen sowohl Sterzing (2:7) als auch Zell am See (0:6) anerkennen. Zu Beginn der Meisterschaft hatten die Venetier einige Startschwierigkeiten, doch zum Ende des Jahres sind sie so richtig in Fahrt gekommen. Von den letzten neun Spielen konnten sie sieben Partien erfolgreich beenden und kletterten in der Tabelle auf den achten Rang.