EHC Lustenau will zurück auf die Siegerstraße

Nach der 4:7 Heimniederlage gegen Sterzing ist beim Team des EHC Lustenau Wiedergutmachung angesagt.

Am Donnerstag treffen die Cracks rund um Kapitän Max Wilfan auswärts auf das Team des HC Meran. Spielbeginn in der Meran Arena ist um 20.30 Uhr.

Der HC Meran ist eines jener Teams, die in dieser Saison neu in die Alps Hockey League eingestiegen sind. Nach einem überraschend erfolgreichen Beginn mit Siegen unter anderem gegen Jesenice und Sterzing mussten sie in den letzten Spielen zwei empfindliche Niederlagen gegen Cortina (0:5) und Asiago (0:7) einstecken. Trotzdem dürfen die Südtiroler keinesfalls unterschätzt werden. Mit den Ahlström Brüder stehen zwei Legionäre mit langjähriger AHL-Erfahrung in ihren Reihen. Torhüter Frédéric Cloutier stand viele Jahre bei Asiago Hockey unter Vertrag und kann auch auf Erfahrungen aus der ersten Liga (HC Bozen) sowie Einsätzen aus dem italienischen Nationalteam zurückblicken.