EHC Lustenau will mit Sieg gegen Wälder drittes Finale erreichen

EHC Lustenau trifft im Halbfinale der österreichischen Meisterschaft auf den EC Bregenzerwald und ist in der Favoritenrolle

Der Liveticker mit Videos, Daten vom Spiel Wälder vs EHC Lustenau

Zum dritten Mal in Folge peilt der EHC Lustenau die Finalteilnahme an der österreichischen Eishockey Meisterschaft an. Doch vorher gilt es die Halbfinal-Serie zu überstehen. Dabei treffen die Löwen aus Lustenau auf die Tiger aus dem EC Bregenzerwald, die es den Stickern mit Sicherheit nicht leicht machen werden und ebenfalls ins Finale einziehen möchten. Nach einer notwendig gewordenen Spielverschiebung findet das Hinspiel am Samstag in der Messehalle Dornbirn statt. Das Rückspiel folgt bereits am Montag, 1. Februar in der Rheinhalle Lustenau.



Bereits zum fünften Mal in dieser Saison duellieren sich die beiden Teams aus Lustenau und dem Bregenzerwald. Im Gegensatz zu den bisherigen gespielten Partien geht es in dieser Serie nicht um Punkte, sondern um den Einzug in das Finale der Österreichischen Eishockeymeisterschaft. Dementsprechend motiviert sind beide Teams. Für Lustenau wäre es die dritte Finalteilnahme in Serie - für die Wälder wäre es der erstmalige Finaleinzug.



Beide Teams kennen sich und es wird auf dem Eis keine personellen Geheimnisse geben. In den bisherigen vier Spielen ging Lustenau drei Mal als Sieger vom Eis und möchte diese Serie auch im Halbfinale prolongieren. Es ist mit Sicherheit ein Spiel auf Augenhöhe - die Tagesverfassung, die Disziplin auf dem Eis sowie die Umsetzung der taktischen Vorgaben der Trainer werden auschlaggebend über Sieg oder Niederlage sein. Auf alle Fälle ist mit einer sehr engen Serie zu rechnen. Spielbeginn in bei beiden Matches ist jeweils um 19.30 Uhr.