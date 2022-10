EHC Lustenau war in Jesenice chancenlos

Nichts zu holen gab es für die Flanagan-Mannschaft in Slowenien.

Der EHC, der ohne Top-Goalgetter Chris D’Alvise und Verteidiger Stefan Hrdina die Reise nach Slowenien antreten musste, stand schon früh auf verlorenem Posten. Schon nach dem ersten Spielabschnitt führten die Oberkrainer mit 4:0. Schlussendlich setzte es für Lustenau eine deutliche 1:7 Niederlage. Schon am Samstag um 19.00 Uhr folgt das nächste Spiel für Lustenau. Gegner dabei ist das Team des EC KAC.

Die ersten Minuten der Partie konnten in die Rubrik Abtasten eingestuft werden. Doch schon mit der ersten nennenswerten Chance ging Jesenice in der siebten Minute mit 1:0 in Führung. Erik Svetina wurde im Verteidigungsdrittel der Lustenauer nicht attackiert und konnte ohne große Mühe Torhüter Erik Hanses zum Führungstreffer bezwingen. In der 10. Minute klingelte es abermals im Kasten der Lustenauer. Bei einem verdeckten Schuss von Ozbey Rep hatte Lustenaus Torhüter abermals keine Abwehrchance. Aus einem Konter heraus resultierte der dritte Treffer von Zan Jesovsek in der 12. Minute. Dem nicht genug erzielte Rudolfs Polcs in der 17. Minute in Unterzahl den vierten Treffer für das Heimteam. Mit diesem ernüchternden Zwischenergebnis ging es in die erste Pause.

Gleich zu Beginn des Mittelabschnittes erhielt Lustenau eine kleine Bankstrafe. Diese Unterzahl-Situation überstand der EHC ohne weiteren Gegentreffer. Doch nur wenige Sekunden später erhöhte Erik Svetina auf 5:0 für die Hausherren. Weiter ging das muntere Toreschießen auf Seiten der Slowenen. In der 26. Minute erhöhte Rudolfs Polcs auf 6:0. In der 28. Minute konnte auch Lustenau erstmals anschreiben. Mit einem Schlenzer ins obere Kreuzeck ließ Lustenaus Neuerwerbung Ryan Hayes dem slowenischen Torhüter keine Abwehrmöglichkeit. Geschuldet dem Umstand, dass Jesenice nun nicht mehr mit dem allerletzten Einsatz agierte, kam der EHC Lustenau zu einigen Möglichkeiten, die jedoch allesamt durch den slowenischen Schlussmann entschärft werden konnten. So ging es mit dem Zwischenstand von 6:1 für Jesenice in die zweite Pause.

In den ersten Minuten des Schlussdrittels, in dem Backup Torhüter Lukas Reihs EHC Keeper Erik Hanses ersetzte, plätscherte das Spiel ohne nennenswerten Möglichkeiten für beide Teams vor sich hin. Mit einem Mann mehr auf dem Eis – Lustenau erhielt eine kleine Bankstrafe – war es wiederum Rudolfs Polcs, der auf 7:1 für die Heimmannschaft erhöhte. Zugleich war dies auch der Schlusspunkt in einem Spiel, in dem die Rollenverteilung bereits sehr früh klargestellt wurde. Schon am Samstag folgt um 19.00 Uhr das Spiel gegen den EC KAC in der Klagenfurter Stadthalle.

HDD Jesenice : EHC Lustenau 7 : 1 (4:0 / 2:1 / 1:0)

Tore HDD Jesenice: Erik Svetina (7. Min. / 23. Min.), Ozbej Rep (10. Min.), Zan Jezovsek (12. Min.), Rudolfs Polcs (17. Min. / 26. Min. / 48. Min.)