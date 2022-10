EHC Lustenau verliert im Penaltyschießen

Die Flanagan-Cracks bleiben in der Saison weiter sieglos.

Trotz einer 3:1 Führung nach dem ersten Spielabschnitt reicht es für den EHC Lustenau wieder nicht für einen Sieg. Schlussendlich muss sich das Team von Coach Mike Flanagan den Adlern aus Kitzbühel nach Penalty-Schießen mit 4:5 geschlagen geben. Dabei zerlegte Kitzbühels Stürmer Joonas Niemelä die Lustenauer beinahe im Alleingang. Vier der fünf Tore der Tiroler gingen auf sein Konto.



Sehr ambitioniert gestaltet der EHC Lustenau die ersten Spielminuten im Match gegen die Adler aus Kitzbühel. Schon in der dritten Minute gehen die Hausherren mit 1:0 in Führung. Nach Puckgewinn in der gegnerischen Angriffszone durch Lenz Moosbrugger erzielt Leon Schmeiser den Führungstreffer für die Lustenauer. Doch mit dem ersten ernst zu nehmenden Angriff der Gäste aus Tirol erzielen diese in der sechsten Minute durch Joonas Niemelä den Ausgleichstreffer. Lustenau ließ nicht locker und ging in der 9. Minute durch David König abermals in Führung. Mit dem dritten Treffer durch Kapitän Max Wilfan in der 16. Minute ging der EHC Lustenau mit einer komfortablen Führung in die erste Pause.



Doch im zweiten Spielabschnitt wendete sich das Blatt. Kitzbühel kam sehr motiviert aus der Kabine und erzielte nach nur 40 Sekunden - wiederum durch Joonas Niemelä - den Anschlusstreffer. Nach den Niederlagen der letzten Spiele wirkte Lustenau verunsichert und die Tiroler waren das dominante Team auf dem Eis. Eine kleine Bankstrafe für Kitzbühel nutzten die Lustenauer, um sich aus der Umklammerung zu befreien. Im Powerplay erzielte Kapitän Max Wilfan in der 31. Minute den 4:2 Führungstreffer für Lustenau. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur knapp 42 Sekunden später kam Kitzbühel durch einen Treffer von Niklas Wetzel wieder bis auf ein Tor heran. Mit dieser knappen Führung für Lustenau ging es in die zweite Pause.



Auch im letzten Spielabschnitt starteten die Tiroler agiler und konnten in der 44. Minute durch Joonas Niemelä den Ausgleichstreffer erzielen. Kitzbühel schnürte Lustenau phasenweise im eigenen Drittel ein. Nur einem sehr starken Lustenauer Keeper Lucas Reihs war es zu verdanken, dass Kitzbühel keine weiteren Treffer erzielen konnte. So ging es mit einem Spielstand von 4:4 in die Verlängerung.



In dieser Verlängerung hatte Lustenau die besseren Möglichkeiten, doch der Torhüter von Kitzbühel vereitelte einige Möglichkeiten der Lustenauer. Nach gespielten fünf Minuten in der Verlängerung konnten beide Teams keinen Treffer erzielen - das Penalty-Schießen musste entscheiden. Hier waren es die Tiroler, die das bessere Ende für sich hatten und durch Joonas Niemelä den entscheidenden Treffer erzielten.



EHC Lustenau : EC Kitzbühel 4:5 n.P. (3:1 / 1:2 / 0:1 / 0:0 / 0:1)

Torschützen EHC Lustenau: Leon Schmeiser (3. Min.), David König (9. Min.), Max Wilfan (16. Min. / 31. Min.)

Torschützen EC Kitzbühel: Joonas Niemelä (6. Min. / 21. Min. / 44. Min. / 65. Min. - entsch. Penalty), Niklas Wetzl (31. Min.)