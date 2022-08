EHC Lustenau verliert ersten Test gegen Basel

2:5-Niederlage für die Sticker gegen die Schweizer.

EHC Lustenau verliert erstes Testspiel gegen den EHC Basel mit 2:5



Im ersten Vorbereitungsspiel musste sich der EHC Lustenau dem EHC Basel mit 2:5 geschlagen geben. Der Schweizer Zweitligist, der bereits einige Vorbereitungsspiele hinter sich hatte, war von Beginn an die tonangebende Mannschaft. Erst in den letzten fünf Minuten kamen die Lustenauer zu zwei Treffern. Trotzdem war es für Coach Mike Flanagan ein guter Test, in dem er alle Kaderspieler einsetzte und sich ein erstes Bild von den neuen Spielern machen konnte.



Das Team vom EHC Basel, betreut vom ehemaligen EHC Coach Christian Weber, hatte von Beginn an die besseren Möglichkeiten und zeigte sich vorallem im Powerplay eiskalt. So resultierte auch das erste Tor aus einer Überzahlsituation. In der 10. Minute konnte Martin Alihodzic den ersten Treffer für die Gäste erzielen. In der 14. Minute war es Brett Supinski, der auf 2:0 erhöhte. Mit diesem Zwischenstand ging es in die erste Pause.



Auch im zweiten Abschnitt zeigte sich, dass sich die Basler bereits in einer weit fortgeschrittenen Phase der Vorbereitung befinden. So erzielte Robin Schwab in der 30. Minute den dritten Treffer für die Gäste. Ab diesem Zeitpunkt wurde beim EHC Lustenau der geplante Torhüterwechsel vorgenommen. Für Erik Hanses hütete ab sofort Lukas Reihs das Gehäuse der Lustenauer. Wie schon Hanses konnte sich Reihs einige Male auszeichnen und so ging es mit diesem 3:0 in die zweite Pause.



Im Schlussabschnitt kam Lustenau ebenfalls zu einigen Möglichkeiten, doch das nächste Tor konnten wieder die Gäste für sich anschreiben lassen. In der 50. Minute erzielte Devin Muller ebenfalls in Überzahl das 4:0. Knapp fünf Minuten vor Spielende dann der verdiente erste Treffer für Lustenau. Nach einem Schuss von Jonas Kutzer fälschte Robin Wüstner den Puck unhaltbar für den Gäste-Torhüter ab. Nur 43 Sekunden später erzielte Kapitän Max Wilfan nach Vorarbeit von Neuzugang Oskari Siiki den zweiten Treffer für Lustenau. Knapp zwei Minuten vor Spielende nutzte Basel eine weitere Überzahl-Situation für den Endstand von 5:2 für die Gäste.



EHC Lustenau : EHC Basel 2:5 (0:2 / 0:1 / 2:2)

Torschützen EHC Lustenau: Robin Wüstner (56. Min.), Max Wilfan (56. Min.)

Torschützen EHC Basel: Martin Alihodzic (10. Min. / PP1), Brett Supinski (14. Min.), Robin Schwab (30. Min.), Devin Muller (50. Min. / PP1), N.Y. Warmbrodt (58. Min. / PP1)