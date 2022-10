EHC Lustenau verliert bei den Salzburg Jungbullen

Wiederum keine Punkte für den EHC Lustenau beim Auswärtsspiel gegen die Salzburg Juniors.

Trotz einer guten Leistung musste sich der EHC Lustenau den Salzburg Juniors mit geschlagen geben.



Von Beginn an zeigte der EHC Lustenau eine sehr ambitionierte Leistung gegen die Salzburg Juniors. In einem offensiv geführten Spiel hatten beide Teams Möglichkeiten auf den Führungstreffer. Es waren die Salzburgern, die in der 16. Minute durch Oskar Maier mit 1:0 in Führung gingen. Trotz einiger Möglichkeiten für Lustenau ging es mit dem knappen Vorsprung für die Hausherren in die erste Pause.



Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes hatte Lustenau einige Möglichkeiten auf den Ausgleich. In der 26. Minute konnte Lustenau in durch Chirs D'Alvise den verdienten Ausgleichstreffer mit einem Mann mehr auf dem Eis erzielen. In weiterer Folge hatten beide Teams zahlreiche Chancen auf den Führungstreffer. Es waren wiederum die Hausherren aus Salzburg, die in der 32. Minute den Führungstreffer durch Jakob Weber bejubeln durften. Nach einem Foul an Mads Larsen, welches von den Schiedrichtern nicht geahndet wurde, musste Lustenau für den Rest des Spieles auf den Top-Verteidiger verzichten. Kurz vor Drittelsende erhielten die Lustenauer zwei fragwürdige Strafen und so startete der EHC Lustenau in doppelter Unterzahl in den letzten Spielabschnitt.



Mit viel Engagement und Leidenschaft überstand der EHC diese 3:5 Unterzahl auf dem Eis unbeschadet und konnte in weiterer Folge das Spiel ausgeglichen gestalten. Abermals waren es wieder die Salzburger, die in der 48. Minute den nächsten Treffer durch Max Jelavic bejubeln durften. In der 52. Minute erhöhte Salzburg den Vorsprung durch Thomas Heigl auf 4:1. Den fünften Treffer für die Salzburger erzielte Nikolas Heigl in der 55. Minute. Das sechte Tor für Salzburg durch Thomas Heigl viel nach einem klaren Foul an einem Lustenauer Verteidiger doch das Schiesrichter Quartett ließ diesen Treffern nach kurzer Diskussion gelten. Somit endete dieses Spiel mit einem klaren 6:1 Eroflg für die Salzburg Juniors.





Salzburg Juniors : EHC Lustenau (1:0 / 1:1 / 3:0)

Tore Salzburg Juniors: Oskar Maier (16. Min.), Jakob Weber (32. Min.), Max Jelavic (47. Min.); Thomas Heigl (52. Min. / 59 Min.), Nilolas Heigl (55. Min.)

Tore EHC Lustnau: Chris D'Alvise (26. Min.)