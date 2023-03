EHC Lustenau trifft im Viertelfinale auf Cortina

Schwere, aber durchaus lösbare Aufgabe für die Sticker.

Beim Alps Hockey League Pick wählten die Top-3 Mannschaften ihre Viertelfinalgegner aus. Mit dem ersten Wahlrecht entschieden sich die Red Bull Hockey Juniors für Liganeuling Hockey Unterland Cavaliers, die in der Master Round den fünften Platz belegten. Der HDD SIJ Acroni Jesenice geht gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan ins Rennen. Während die Rittner Buam noch den EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel auswählen konnten, blieb für den S.G. Cortina Hafro der EHC Lustenau übrig, der erst gestern das Viertelfinalticket löste. Die Viertelfinalpaarungen werden im „best-of-seven“-Modus ausgetragen. Mit Red Bull Hockey Juniors gegen Hockey Unterland Cavaliers startet die erste Serie bereits am Montag den 06.03. Die drei weiteren Serien beginnen am Dienstag den 07.03. Alle Serien werden im A-B-A-B-A-B-A-Rhythmus ausgetragen.

S. G. Cortina Hafro (4) – EHC Lustenau (QR B3)



• 07.03. in Cortina

• 09.03 in Lustenau

• 11.03. in Cortina

• 14.03. in Lustenau

• 16.03. in Cortina *

• 18.03. in Lustenau *

• 21.03. in Cortina *