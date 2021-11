EHC Lustenau trifft im Derby auf den EHC Bregenzerwald

Im ersten Vorarlberger Prestigeduell sind die Sticker in der Favoritenrolle.

Am Donnerstag Abend um 19.30 Uhr folgt in der Rheinhalle Lustenau das mit Spannung erwartete erste Vorarlberg-Derby der diesjährigen Alps Hockey League. Die Lustenauer Löwen empfangen die Tiger aus dem Bregenzerwald. Es gilt die gesetzlich angeordnete 2G Regel.

Aber auch die Lustenauer können mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein. Mit 31 Punkten aus 16 Spielen liegen sie auf Rang vier der Tabelle und freuen sich auf das Derby gegen die Wälder, die mit 26 Punkten aus 13 Spielen auf dem 7. Tabellenrang platziert sind. „Es wird mit Sicherheit ein sehr ausgeglichenes Match. Kleinigkeiten können das Derby entscheiden. Wir werden alles daransetzen, um bei diesem Spiel das Eis als Sieger zu verlassen. Wichtig ist, dass wir von Beginn an hellwach sind und uns von den Wäldern nicht überraschen lassen,“ so ein topmotivierter Elias Wallenta, der gegen Klagenfurt den Ausgleichstreffer erzielte.

Im Gegensatz zur letzten Saison verfügen die Wälder dieses Jahr über ein sehr starkes Kollektiv. Herausragend sind die beiden Legionäre Roberts Lipsbergs und Waltteri Lehtonen, die in den bisherigen 13 Spiele für 20 Tore sorgten. Auch Torhüter Felix Beck ist an einem guten Tag nur sehr schwer zu bezwingen. Die Lustenauer werden versuchen, die beiden Legionäre so gut wie möglich zu neutralisieren und die sich bietenden Möglichkeiten in der Offensive zu nützen.