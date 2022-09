EHC Lustenau testet gegen EV Lindau

Der Deutsche Underdog ist zu Gast in der Rheinhalle.

Am Dienstag folgt der nächste Test des EHC Lustenau für die bevorstehende Meisterschaft. Zu Gast in der Rheinhalle ist der EV Lindau. Das deutsche Team rund um Trainer Stefan Wiedmaier spielt in der Oberliga Süd, der dritthöchsten Liga in Deutschland.

Noch feilt Lustenau Coach Mike Flanagan an der optimalen Linienzusammenstellung seines Teams für die bald beginnende AHL Meisterschaft. Somit ist der nächste Test des Teams gegen den EV Lindau ein wichtiger Prüfstein.

Das Team aus Deutschland spielt in der Oberliga Süd, der dritthöchsten Liga in Deutschland. In der letzten Saison mussten sie sich in den Pre-Play Offs dem Team von EC Peiting mit einem Gesamt-Score von 0:2 geschlagen geben und beendeten somit frühzeitig die Meisterschaft. Für diese Saison hat sich das Team viel vorgenommen. So konnten sie in ihrem letzten Vorbereitungsspiel das Team von HC Gröden mit 5:2 in die Schranken weisen. Trainiert wird die Mannschaft von Stefan Wiedmaier, der von 2014 bis 2017 die Schlittschuhe für den EHC schnürte. Nach seiner aktiven Karriere war er im Nachwuchsbereich für Lustenau tätig.

Das Spiel gilt für die Lustenauer als Standortbestimmung und wird aufzeigen, an welchen Positionen noch gefeilt werden muss. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau am Dienstag ist um 19.30 Uhr.

EHC Lustenau : EV Lindau