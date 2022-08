EHC Lustenau testet auswärts in Chur

Nach der 1:4 Niederlage gegen den ESV Kaufbeuren treffen die Cracks von EHC Coach Mike Flanagan auswärts auf das Team vom EHC Chur. Die Graubündner spielen in der MyHockey League – der dritthöchsten Liga in der Schweiz. Die letzte Saison ist nicht nach dem Wunsch der Schweizer gelaufen. Nach dem Grunddurchgang belegten sie lediglich den 10. Endrang. Daher musste das Team in die Relegation. Dabei belegten sie den zweiten Tabellenrang und entgingen somit dem Abstieg. Für diese Saison hat sich der EHC Chur jedoch einiges vorgenommen und das Team in verschiedenen Bereichen verstärkt.