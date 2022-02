EHC Lustenau steht wieder im Viertelfinale

EHC Lustenau bejubelt 5:3 Heimerfolg gegen Fassa.

Einen 5:3 Arbeitssieg feiert der EHC Lustenau gegen die Falken aus Fassa. Nach einem schwachen ersten Spielabschnitt erfangen sich die Lustenauer und können wichtige drei Punkte in der Tabelle anschreiben.



Wie schon gegen Cortina musste der EHC einem Rückstand nachlaufen. Zwar hatte Lustenau mehr Puckbesitz, doch die Italiener erarbeiteten sich die besseren Chancen. Das 1:0 für die Gäste in der sechsten Minute durch Top-Scorer Steven Mc Parland war die logische Folge. Das Heimteam war nicht in der Lage, die Italiener unter Druck zu setzen und klare Tormöglichkeiten zu kreieren. Kurz vor Drittelsende erhöhte Fassa durch Erik Lindgren auf 2:0.



Auch zu Beginn des zweiten Abschnittes war Fassa die aktivere Mannschaft. Erst nach rund 30 gespielten Minuten übernahm Lustenau das Kommando auf dem Eis und erarbeitete sich zahlreiche Möglichkeiten. Im Powerplay konnte Lustenau durch Remy Giftopoulos in der 35. Minute erstmals den starken italienischen Torhüter bezwingen. Lustenau blieb am Drücker, doch mit diesem knappen Rückstand für das Heimteam ging es in die zweite Pause.



Lustenau konnte den Schwung aus dem zweiten Drittel in den entscheidenden Abschnitt mitnehmen und setze Fassa unter Druck. Nach einer Strafe für Lustenau war es Elias Wallenta, der in der 44. Minute den viel umjubelten Ausgleichstreffer erzielte. Fassa war nur noch durch Kontermöglichkeiten gefährlich. In der 50. Minute nutzte Daniel Tedesco einen schnellen Angriff zum erneuten Führungstreffer für die Gäste. Doch der Jubel währte nur kurz, denn es dauerte nur 23 Sekunden, ehe Lustenau den abermaligen Ausgleichstreffer durch Philipp Koczera erzielte. Nun spielte nur mehr das Heimteam und erzielte in der 54. Minute durch Stefan Hrdina den erstmaligen Führungstreffer für Lustenau. Nach einer tollen Kombination der Lustenauer Nachwuchsspieler Lenz Moosbrugger und Robin Wüstner war es Lucas Haberl, der in der 58. Minute mit dem 5:3 den Erfolg fixierte. Neben den arrivierten Lustenauer Cracks waren es wiederum die eigenen Nachwuchs-Spieler des EHC, die einen maßgeblichen Teil zu diesem Erfolg beisteuerten.



EHC Lustenau : Fassa Falcons 5:3 (0:2 / 1:0 / 4:1)

Torschützen EHC Lustenau: Remy Giftopoulos (35. Min.), Elias Wallenta (44. Min.), Philipp Kocera (51. Min.), Stefan Hrdina (54. Min.), Lucas Haberl (58. Min.)

Torschützen Fassa: Steven McParland (6. Min.), Erik Lindgren (20. Min.), Daniel Tedesco (50. Min.)