EHC Lustenau startet mit Sieg in Zwischenrunde

Mit einem verdienten 3:1 Heimsieg gegen die Unterland Cavaliers startet der EHC Lustenau in die Zwischenrunde. In einem sehr intensiven Spiel kann sich das Heimteam durchsetzen und kann sich in der Tabelle wichtige Punkte gutschreiben lassen.



Von Beginn an zeigen die Lustenauer intensives und körperbetontes Eishockey und setzten die Gäste aus dem Südtirol unter Druck. Doch die Verteidigung der Unterland Cavaliers steht vorerst sehr gut und lässt kaum Chancen zu. Ganz gegen den Spielverlauf nützen die Südtiroler die erste Möglichkeit im Powerplay durch Aleksi Käyrä in der 7. Minute zur Führung. Trotz einiger Möglichkeiten für Lustenau geht es mit dieser knappen Führung für die Gäste in die erste Pause.



Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts nützt Lustenau eine doppelte Überzahl zum verdienten Ausgleich. Nach Vorarbeit von Max Wilfan und Max Wennlund erzielt Neuzugang Vili Kukkola in der 22. Minute diesen Ausgleichstreffer. In den Folge haben beide Teams zahlreiche Möglichkeiten, doch beide Torhüter können sich mehrmals auszeichnen. So geht es mit diesem Unentschieden in die zweite Pause.



Auch im letzten Spielabschnitt macht Lustenau enorm Druck und kommt immer wieder zu tollen Möglichkeiten. Aber auch die Gäste aus Südtirol kommen durch schnell vorgetragene Konter immer wieder gefährlich vor das Tor der Lustenauer. In der 52. Minute die Vorentscheidung für Lustenau. Aus einem Gestocher heraus ist es abermals Vili Kukkola, der den EHC Lustenau erstmals an diesem Abend in Führung schießt. In den letzten Minuten ersetzten die Gäste den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler. Dies nutzt Lustenau 20 Sekunden vor Spielende zum alles entscheidenden dritten Treffer durch Neuzugang Jan Shikera. Somit gewinnt der EHC Lustenau das Auftaktspiel in der Zwischenrunde und kann sich wichtige drei Punkte in der Tabelle anschreiben lassen.



EHC Lustenau : HC Unterland Cavaliers 3:1 (0:1 / 1:0 / 2:0)

Torschützen EHC Lustenau: Vili Kukkola (22. Min. / 52. Min.), Jan Shikera (60 Min.)

Torschütze HC Unterland: Aleksi Käyrä (7. Min.)