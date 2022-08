EHC Lustenau schnappt sich ein Wälder-Crack

Die Sticker holen sich vom Ländle-Nachbarn einen neuen Spieler.

Jonas Kutzer absolvierte seine Ausbildung ab 2015 beim SC Rheintal in der Schweiz, ehe er in der Saison 2018 zum EC Bregenzerwald wechselte. Auf Grund guter Leistungen wurde er ab der Saison 2019/20 auch bei den Bulldogs Dornbirn eingesetzt. Während der letzten Saison wechselte er nach Übersee zu den Boston Juniors sowie zu den Seahawks nach Massachusetts.

„Der EHC Lustenau ist bekannt für die gute Nachwuchsarbeit. Schon in den letzten Saisonen hat man gesehen, dass junge Spieler viel Eiszeit bekommen. Ich möchte hier den nächsten Schritt in meiner Karriere setzen und mich für weitere Aufgaben empfehlen“, so Jonas Kutzer, der schon beim ersten Vorbereitungsspiel gegen den EHC Basel am Samstag um 18.30 Uhr zu sehen sein wird.