EHC Lustenau muss weiter auf den ersten Sieg warten

Auch im siebten Spiel der Alps Hockey League bleibt der EHC Lustenau sieglos.

Trotz einer Leistungssteigerung mussten sich die Cracks von Coach Mike Flanagen dem S.G. Cortina mit 0:2 geschlagen geben. Nach dem Motto "wer die Tore nicht schießt, bekommt sie" war dieses Spiel einzustufen. Trotz zweier Pfostenschüsse der Lustenauer gelang ihnen kein Treffer - die logische Folge war die nächste Niederlage.



Beide Teams starteten recht verhalten in das erste Drittel. Schon nach wenigen Sekunden konnte Cortina durch eine kleine Bankstrafe für Lustenaus Mads Larsen mit einem Mann mehr auf dem Eis agieren. Doch so wie Lustenau einige Minuten später blieb dieses Powerplay ohne zählbare Erfolge. Die erste nennenswerte Tormöglichkeit für Lustenau ergab sich in der 8. Minute nach einem Querpass von Chris D'Alvise, doch Max Wilfan verpasste diese Möglichkeit zum Führungstreffer. In der 19. Minute erspielte sich Chris D'Alvise eine tolle Möglichkeit, scheiterte aber an der Umrandung des Torgehäuses.



Wie aus der Pistole geschossen kam Lustenau in den zweiten Spielabschnitt. Schon nach 15 Sekunden war es wiederum der Torpfosten, der für den geschlagenen italienischen Torhüter rettete. Mehr und mehr verflachte die Partie. Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. In der 36. Minute der Führungstreffer für die Gäste aus Venetien. Diego Cuglietta konnte Lustenaus Torhüter Erik Hanses bezwingen und so ging es mit der knapppen Führung für Cortina in die zweite Pause.



Zu Beginn des letzten Spielabschnittes waren die Lustenauer bemüht, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Großchancen blieben jedoch aus. In der 52. Minute dann die Vorentscheidung: Mikael Saha fälschte einen Schuss von Davide Falloppa unhaltbar für den Lustenauer Keeper ab. Kurz vor Spielende erzielte Chris D'Alvise den Anschlusstreffer, doch die Anerkennung für dieses Tor blieb im verwehrt, da laut den Schiedsrichtern das Tor verschoben war. So endete auch dieses Spiel ohne Punkte für den EHC Lustenau und Cortina ging schlussendlich als reifere Mannschaft verdient als Sieger vom Eis.



EHC Lustenau : S.G. Cortina 0:2 (0:0 / 0:1 / 0:1)

Torschützen S.G. Cortina: Diego Cuglietta (36. Min.), Mikael Saha (52. Min.)