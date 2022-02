EHC Lustenau ist nicht mehr auf einem Play-off Platz

Zum Rückrundenstart in der Master Round der Alps Hockey League hat Cortina einen 4:3-Auswärtssieg beim EHC Lustenau gefeiert und diesen vorübergehend aus den Top-4 verdrängt.

Eine knappe und überaus unglückliche Niederlage kassiert der EHC Lustenau zu Hause gegen Cortina. Die Lustenauer, die auf sieben Führungsspieler verzichten mussten, zeigten tolle Moral und waren einem Punktegewinn sehr nahe. Wiederum zeigten die jungen Lustenauer viel Talent und sind ein Versprechen für die Zukunft.



Denkbar schlecht standen die Vorzeichen vor diesem Spiel. Nicht weniger als sechs Führungsspieler des Teams standen dem Coach nicht zur Verfügung. Denkbar schlecht war dann auch der Beginn des Spieles. Schon nach gespielten 149 Sekunden stand es durch Tore von Marco Sanna und Riccardo Lacedelli 2:0 für die Gäste. Die Lustenauer wirkten konsterniert und waren in der Offensive kaum präsent. Nach dem 0:3 kurz vor Drittelsende durch Michael Zanatta war die Partie schon fast gelaufen.



Im zweiten Spielabschnitt zeigte sich jedoch eine andere Lustenauer Mannschaft, die Cortina immer mehr unter Druck setzte. In der 23. Minute wurde ein klares Tor für den EHC von den Schiedsrichtern nicht gegeben, doch die Lustenauer blieben weiter am Drücker. Nur drei Minuten später konnte das Heimteam über den ersten Treffer jubeln. Es war Elias Wallenta, der nach Vorarbeit von David König und Chris D’Alvise den Puck im gegnerischen Tor versenkte. Nur fünf Minuten später erzielte Remy Giftopioulos den viel umjubelten Anschlusstreffer. Nun war Lustenau die klar bessere Mannschaft und erarbeitete sich zahlreiche Möglichkeiten. Der Ausgleichstreffer wollte jedoch nicht mehr gelingen.



Zu Beginn des letzten Spielabschnittes hatte Lustenau weitere gute Möglichkeiten um den Ausgleich zu erzielen, scheiterten jedoch immer wieder am italienischen Torhüter. In der 52. Minute war Lustenau mit einem Mann mehr auf dem Eis. Anstatt des erhofften Ausgleichstreffers erzielte jedoch Cortina aus einem Konter den vierten Treffer. Nur zwei Minuten später konnte Lustenau abermals über den Anschlusstreffer durch Lucas Haberl jubeln. In den letzten Minuten setzte Lustenau alles auf eine Karte und ersetzte den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler. Der erhoffte Ausgleich wollte jedoch nicht mehr gelingen. Somit musste sich eine dezimierte, aber aufopfernde junge Lustenauer Mannschaft knapp mit 3:4 geschlagen geben.



EHC Lustenau : S.G. Cortina 3:4 (0:3 / 2:0 / 1:1)

Torschützen EHC Lustenau: Elias Wallenta (27. Min.), Remy Giftopoulos (32. Min.), Lucas Haberl (54. Min.)

Torschützen Cortina: Marco Sanna (2. Min.), Riccardo Lacedelli (3. Min.), Michael Zanatta (20. Min.), Tomaso Alvera (52. Min.)