EHC Lustenau holt ein Punkt in der Mozartstadt

Mit einem Auswärtspunkt kehrt der EHC Lustenau vom Auswärtsspiel in Salzburg ins Ländle zurück.

In der Verlängerung haben die Salzburg Juniors das bessere Ende und können sich mit einem Torerfolg in der 64. Minute durch Josef Eham den Heimsieg sichern.



Mit viel Druck starten die Salzburger in das Rückspiel gegen Lustenau. Doch der EHC Lustenau, der auf Verteidiger Dominik Oberscheider verzichten muss, hält das Spiel offen und kommt ebenfalls zu einigen Möglichkeiten. In der 9. Minute erzielen die Salzburg Juniors durch Lucas Thaler den Führungstreffer. Die Lustenauer zeigen sich wenig beeindruckt und drängen auf den Ausgleichstreffer. In der 18. Minute erzielt Elias Wallenta nach Zuspiel von Max Wilfan den verdienten Ausgleichstreffer. Mit diesem Unentschieden geht es in die erste Pause.



Perfekt startet Lustenau in den zweiten Spielabschnitt: Nach Zuspiel von Torhüter Eric Hanses (!) erzielt Chris D'Alvise nach nur 35 Sekunden den erstmaligen Führungstreffer für Lustenau. Nur drei Minuten später sorgt Rasmus Lahnavik für den Salzburger Ausgleichstreffer. Trotz einiger Möglichkeiten auf beiden Seiten geht es mit diesem 2:2 in das letzte und vermeintlich entscheidende letzte Drittel.



Im Powerplay erzielt Kapitän Max Wilfan nach Vorarbeit von Chris D'Alvise und Philipp Koczera im Powerplay in der 45. Minute den abermaligen Führungstreffer für Lustenau. Rund vier Minuten vor Spielende kann Josef Eham den Ausgleichstreffer für Salzburg erzielen. Nach 60. Minuten steht es zwischen den Salzburg Juniors und dem EHC Lustenau 3:3 Untentschieden. In der Verlängerung hat Salzburg das bessere Ende und erzielt in der 64. Minute den Siegestreffer. Abermals ist es Josef Eham, der Lustenaus Keeper bezwingen kann.





Salzburg Juniors : EHC Lustenau 4:3 n.V. (1:1 / 1:1 / 1:1 /1:0)

Torschützen Salzburg Juniors: Lucas Thaler (9. Min.), Rasmus Lahnavik (24. Min.), Josef Eham (57. Min. / 64. Min.)

Torschützen EHC Lustenau: Elias Wallenta (18. Min.), Chris D'Alvise (21. Min.), Max Wilfan (45. Min.)