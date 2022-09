EHC Lustenau hofft auf einen Traumstart

Zu Gast in der Rheinhalle sind zum Saisonauftakt des EHC Lustenau die Falken aus Fassa.

Mit einem Erfolg wollen die Cracks rund um Kapitän Max Wilfan optimal in die Saison starten. Spielbeginn am Samstag ist um 19.30 Uhr. Die Lustenauer Spieler hoffen dabei auf die lautstarke Unterstützung der Lustenauer Fans.

Mit dem ersten Puckeinwurf am Samstag Abend um 19.30 Uhr endet die lange und intensive Vorbereitungsphase des EHC Lustenau. Die Falken aus Fassa stellen schon am ersten Spieltag eine große Herausforderung für die Cracks von Coach Mike Flanagan dar. Mit einer starken und geschlossenen Teamleistung möchte Lustenau mit einem Heimsieg in die AHL-Saison 2022/23 starten.

„Ich denke, dass wir für die kommende Saison einen guten Mix zwischen erfahrenen Spielern und jungen Eigenbauspielern in der Mannschaft haben. Schon in der letzten Saison wurde mit dem Einbau zahlreicher junger Lustenauer begonnen. Diese können nun bereits auf eine Saison AHL-Erfahrung zurückblicken. Auch in dieser Vorbereitungsphase erhielten die Nachwuchs-Cracks sehr viel Eiszeit – sie dankten es dem Trainer mit guten Leistungen. Die Falken aus Fassa werden heute sicher ein sehr starker Gegner, doch wir sind bereit und möchten vor heimischem Publikum mit drei Punkten in die Saison starten. Wir sind froh, dass es nun endlich losgeht und freuen uns auf das Auftaktspiel“, so EHC Kapitän Max Wilfan.